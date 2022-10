Continua il duello in vetta tra Napoli e Milan, rispettivamente prima e seconda in classifica, e per gli esperti le due squadre favorite per la qualificazione alla prossima Champions League offerta a 1,10 per i partenopei e 1,15 per i rossoneri. La vittoria allo scadere dell’Inter a Firenze, la terza consecutiva in Serie A, avvicina i nerazzurri alla Top-4 proposta a 1,35, mentre per il quarto posto sempre lotta a due tra Juventus e Roma. Gli uomini di Allegri sembrano aver messo alle spalle la crisi, e vedono in quota a 2 l’ennesima partecipazione alla Champions, leggermente in vantaggio sui giallorossi reduci dalla sconfitta in casa con il Napoli e ora dati a 2,10. Più lontana la Lazio, fissata a 3, proprio come l’Atalanta, avversaria battuta dagli uomini di Sarri domenica al Gewiss Stadium e condannata alla prima sconfitta in campionato.