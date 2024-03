Serie A, lotta per l'Europa: Juventus, percorso shock con 7 scontri diretti. Calendari a confronto

Dopo la sosta per le nazionali, riprende il campionato di, con il rush finale che porterà senza più interruzioni dalla 30esima giornata (fra il 30 marzo e l'1 aprile) alla 38esima (25-26 maggio). Da questo sabato fino alla fine del mese di maggio, oltre allaconsiderato l'enorme vantaggio dell'Inter sulla concorrenza,Ricordiamo chenel caso in cui l'Italia dovesse terminare la stagione fra le prime due nazioni del Ranking Uefa, e attualmente è prima),(o la sesta, se le squadre in Champions saranno cinque), oltre alla vincitrice della Coppa Italia,(o la settima, se le squadre in Champions saranno cinque). Inter a parte,e dalla seconda (il Milan) all'undicesima (il Monza), tutte possono considerarsi in corsa per l'Europa.

Inter 76, Milan 62, Juventus 59, Bologna 54, Roma 51, Atalanta 47, Napoli 45, Fiorentina e Lazio 43, Monza 42, Torino 41per lo scudetto e per la qualificazione a Champions League, Europa League e Conference League?Inter 7, Milan 7, Juventus 5, Bologna 7, Roma 8, Atalanta 5, Napoli 6, Fiorentina 5, Lazio 4, Monza 6, Torino 6.

, che vedranno impegnate le prime 11 della classifica: Inter 3 scontri diretti, Milan 3, Juventus 7, Bologna 5, Roma 5, Atalanta 4, Napoli 4, Fiorentina 4, Lazio 4, Monza 7, Torino 6.