Quattro sconfitte negli ultimi cinque incontri, sette punti in totale e penultima posizione in classifica davanti solo al Cagliari. La Salernitana, al suo ritorno in Serie A, cerca di giocarsi le proprie chance salvezza. Secondo i betting analyst, sono proprio i campani i maggiori indiziato per chiudere il campionato in ultima posizione: la quota per la ventesima piazza dei granata è 1,45, a distanza dal Venezia, offerto a 3,50. In quota anche lo Spezia a 4, mentre sono lontane le altre compagini in difficoltà: il Cagliari, attualmente ultimo, paga 10 volte la posta così come Empoli e Genoa.