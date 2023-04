La Sampdoria non riesce a dar seguito alla prima vittoria stagionale casalinga e nell’ultimo cede nettamente per 3-0 in casa della Roma. A dieci giornate dal termine sono ben 10 i punti da recuperare per i doriani, ormai spacciati per gli esperti che vedono la retrocessione ormai sicura a 1,01. Non se la passa bene neanche il Verona, sconfitta a Torino contro la Juventus e ormai senza successi da sei giornate: non sarà facile per i gialloblù rimontare lo Spezia, per un ritorno in Serie B offerto a 1,15. Proprio la formazione ligure, reduce da un importante pareggio in casa contro la Salernitana che gli permette di allungare a + 6 il distacco dal terzultimo posto, per una retrocessione fissata a 4,50 mentre sale a 8 l’arrivo nelle ultime tre di un Lecce sempre sconfitto nelle ultime cinque.