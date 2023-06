Ultimo atto, si chiude lacon la 38ª giornata e c'è ancora un verdetto da dare:Due le squadre coinvolte nell'apertissima lotta salvezza:si sfidano a distanza, i liguri difanno visita alla Roma mentre gli scaligeri disono ospiti del Milan a San Siro.- Le due squadre sonoe si giocano il tutto per tutto negli ultimi 90 minuti. Partendo alla pari, perché a partire da questa stagione non vale più il fattore scontri diretti in caso di arrivo a pari punti:, di cui spiegheremo il funzionamento nei prossimi paragrafi.17) Spezia 31 punti18) Verona 31 punti- Vittoria o pareggio contro la Roma e sconfitta del Verona contro il Milan.- Vittoria contro la Roma in caso di pareggio del Verona contro il Milan.Nel caso in cui dovesse arrivare lo stesso risultato del Verona si giocherebbe lo spareggio.- Vittoria o pareggio contro il Milan e sconfitta dello Spezia contro la Roma.- Vittoria contro il Milan in caso di pareggio dello Spezia contro la Roma.- Nel caso in cui dovesse arrivare lo stesso risultato dello Spezia si giocherebbe lo spareggio.- A partire da questa stagione la Lega Serie A ha introdotto la novità degli spareggi in caso di arrivo a pari punti tra due (o più) squadre nella lotta per lo scudetto o per la salvezza, uno scenario che può verificarsi per Spezia e Verona. Lo spareggio verrà giocato in una, senza tempi supplementari.