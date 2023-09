L’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A è convocata per lunedì 11 settembre 2023 alle ore 10.00 in prima convocazione e alle ore 12.00 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente



ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Comunicazioni dell’AD.

4. DIRITTI AV nazionali: Pacchetto Digital Basic stagione sportiva 2023/2024.

5. DIRITTI AV Campionato 2021-24: esame proposte di revisioni contrattuali.

6. DIRITTI AV: Licenze Dati (territori nazionale e internazionali) e Licenze Betting strea-

ming (territori internazionali).

7. DIRITTI AV Internazionali 2024-25 e seguenti.

8. Paracadute.

9. Cerimoniale Serie A TIM e Coppa Italia Frecciarossa.

10. Varie ed eventuali.