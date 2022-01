Il Cagliari, nel primo turno del 2022, è riuscito a ottenere la seconda vittoria stagionale, sempre ai danni della Sampdoria, rilanciando le proprie ambizioni di salvezza. Per continuare a scalare posizioni in classifica per gli uomini di Mazzarri sarà fondamentale conquistare punti nel match casalingo di martedì contro il Bologna, che chiude il programma della ventunesima giornata. Per gli esperti, sarà una sfida all’insegna dell’equilibrio con gli ospiti leggermente avanti, in quota a 2,53 contro il 2,88 dei sardi. Si gioca invece a 3,38 il segno «X». I bookie, nonostante l’alta posta in palio, prevedono una partita aperta all’insegna dello spettacolo, con l’Over 2,5, proposto a 1,85, favorito nei confronti dell’Under 2.5 a 1,92. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole position c’è l’1-1 a 6,30 davanti lo 0-1 proposto a 9.30, mentre vale 10,50 volte la posta un 2-1 in favore di Joao Pedro e compagni.