Motivazioni a mille per la sfida di questa sera fra Milan e Atalanta, che a San Siro aprono il 36° turno della Serie A. I rossoneri sono alla caccia del quinto posto della Roma, due punti più in alto, un piazzamento che garantisce l'accesso diretto all'Europa League. Gli ospiti guardano ancora più su: con una vittoria rafforzerebbero il secondo posto e vedrebbero la Juventus a tre punti, tenendo a galla almeno per un paio di giorni il sogno scudetto. Complicato il pronostico per un match che vede di fronte le due squadre più in forma, non a caso appaiate in testa alla speciale classifica post-Covid. Gli analisti in effetti tengono la bilancia in buon equilibrio, ma danno una sfumata preferenza all'Atalanta, la cui vittoria si gioca a 2,25, contro il 2,90 del segno «1» rossonero. Entrambe giocheranno esclusivamente per i tre punti, difficile che venga fuori un pareggio. La «X» ha in effetti una quota piuttosto alta, 3,90. L'Atalanta ha nettamente il migliore attacco del campionato, anche se nelle ultime due partite ha rallentato, andando in gol soltanto due volte. Il Milan dopo la ripresa sta tenendo una media forsennata, con 27 reti in nove gare, esattamente tre a partita. Viste le premesse, l'Over scivola molto in basso, a 1,38, mentre l'Under sale a 2,80.