Nel lunedì sera del calcio italiano,. Un San Siro aperto a mille persone, un San Siro che riaccoglie la squadra di Pioli, ex della sfida, reduce dalla vittoria incontro lo. Ancora Zlatanlà davanti a guidare i rossoneri, che affrontano l'altro ex, Sinisa Mihajlovic, che tanto lo avrebbe voluto in maglia rossoblù..Ilha vinto 9 delle sue ultime 12 partite in Serie A (pareggiate le altre 3), e l'ultimo precedente contro ilha vistoe compagni trionfare per 5-1 sempre a San Siro, lo scorso 18 luglio. ​che non ha chiuso al meglio la scorsa stagione, vincendo una sola partita nelle ultime 8, all'ultimo minuto, contro un Lecce che stava cercando punti salvezza.- ​Zlatanha segnato il primo gol stagionale del Milan, che si vanno ad aggiungere ai 10 della scorsa stagione. Inoltre Pioli ritrova Ante, squalificato in Europa, autore di 11 gol nell'ultimo campionato. Mihajlovic, invece, si affida a Musa, arrivato a gennaio dall', che ha chiuso con 6 gol nelle ultime 10 di A.