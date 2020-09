Il Milan sorride perché presto Stefano Pioli avrà nuovamente, o meglio per la prima volta in questa stagione, a disposizione l'attaccante Rafael Leao. Il portoghese aveva confermato tramite i suoi canali social di aver contratto il Covid-19 e fin dal primo giorno del ritiro non ha mai preso parte ad un singolo allenamento.



Già nella giornata di ieri erano arrivate le prime indiscrezioni confermate nella giornata di oggi: Leao è guarito e dopo quasi 30 giorni di assenza tornerà presto ad allenarsi e sarà a disposizione di Pioli. Impossibile vederlo in campo stasera e difficilissimo sarà vederlo a disposizione per il preliminare di Europa League contro il Bodo/Glimt.