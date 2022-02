Cambio al vertice in Serie A, ma non in quota. Il Milan si prende il primo posto in classifica ai danni dell’Inter dopo l’ultimo weekend di campionato e manda un segnale importante, nonostante i nerazzurri abbiano una partita in meno. Dopo il sorpasso in classifica, infatti, le quote sono ancora nettamente a favore dei campioni in carica: i betting analyst confermano l’Inter grande favorita per lo scudetto a 1,45, mentre i rossoneri oscillano tra 5,50 e 6,00. Pioli e i suoi scavalcano però il il Napoli di Spalletti, ora a 7, mentre rimangono poche le speranze di rimonta in della Juventus, proposta tra 11 e 13 volte la posta.