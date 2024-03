Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Ilvede il secondo posto: giornata favorevole, la 28esima, per i rossoneri allenati da Stefano Pioli, che battendo l'possono portarsi al secondo posto in classifica in attesa della gara della Juventus, impegnata contro l'Atalanta. La seconda piazza, pur a distanza siderale dall'Inter capolista, vale anche la partecipazione alla Final Four di Supercoppa Italiana e un discreto incasso da essa derivante. Di contro l'Empoli, reduce dalla prima sconfitta con Nicola in panchina patita in casa per mano del Cagliari, cercherà lo stesso sgambetto che ha fatto alla Juve qualche settimana fa.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Okafor; Jovic. All. Pioli.(3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Fazzini, Maleh. Cacace; Cambiaghi, Niang. All. Nicola.