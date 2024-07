Lukaku, maxi taglio dell'ingaggio per andare al Napoli: la trattativa col Chelsea può decollare

Dopo la fortunata esperienza all’Inter nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021, culminate nella conquista dello Scudetto numero 19 della storia nerazzurra, l’attaccante belga e l’allenatore del Napoli sono vicinissimi a ritrovarsi per rilanciare le rispettive carriere. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il classe ‘93, reduce dall’esperienza in prestito alla Roma nel passato campionato (21 gol realizzati in tutte le competizioni) ha raggiunto- Una rinuncia molto importante pur di cogliere l’occasione di riscattare gli ultimi complicati mesi vissuti a Roma ed un Europeo tutt’altro che indimenticabile con la maglia del Belgio.- che fino ad oggi aveva sempre richiesto 40 milioni di euro per privarsi a titolo definitivo di un giocatore che, tra ammortamento e ingaggio, pesa in maniera significativa a bilancio -Sempre secondo Sky Sport,, la cui partenza non è mai sembrata così vicina. Il club francese ha deciso di puntare sul centravanti nigeriano per colmare il vuoto lasciato da un campione assoluto come Mbappé, ma al tempo stesso deve prima piazzare uno tra Gonçalo Ramos e Kolo Muani e non ha alcuna voglia di soddisfare le richieste di De Laurentiis di corrispondere i 130 milioni della clausola rescissoria di Osimhen.