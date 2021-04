LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Sette febbraio, più di due mesi fa. È il giorno dell'ultima vittoria dela San Siro, il 4-0 contro il Crotone. Poi, solo (mezzi) passi falsi, come i ko con Inter, Napoli o United o i pareggi con Stella Rossa, Udinese e Sampdoria.. Privo dello squalificato Zlatan Ibrahimovic, il tecnico rossonero si affida a Rafael Leao dal 1': il portoghese è chiamato a dare risposte importanti. Anche perché, davanti a lui, ci sarà quel Gianluca Scamacca che tanto piace in sede di mercato in vista della prossima stagione e in panchina siede un Mario Mandzukic desideroso di mostrare le sue doti. Il Genoa, dal canto suo, si presenta forte di una posizione di classifica abbastanza tranquilla, anche se nelle ultime 9 partite è arrivata una sola vittoria.Milan alla ricerca di un gol veloce: i rossoneri, infatti, sono la miglior squadra del campionato considerando i primi 45' (17 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte): in tutte le 17 volte in cui si sono trovati in vantaggio, hanno sempre vinto. Partita speciale anche per Stefano Pioli, che da allenatore rossonero non ha mai battuto il Genoa: un pari e un ko nel suo score. All'andata arrivò un 2-2 rocambolesco in una gara dominata a lunghi tratti dai liguri. Anche l'orario non sorride ai padroni di casa: nei 12 precedenti di gare alle 12.30, infatti, sono arrivate 3 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Due di questi, inoltre, hanno visto proprio il Genoa come avversario, entrambi nella stagione 2015/2016: vittoria rossoblù a Marassi, successo rossonero a San Siro. Sono 105 i precedenti tra le due formazioni: 51 vittorie milaniste, 34 pareggi e 20 successi del Grifone.Donnarumma; Kalulu, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; LeaoPerin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Strootman, Badelj, Zajc, Cassata; Destro, Scamacca