A San Siro va in scena un Derby che mette in palio una buona fetta di scudetto. Milan e Inter sono divise da appena un punto, con i nerazzurri che nella scorsa giornata hanno superato i rossoneri in vetta alla classifica, dopo un inseguimento durato 21 giornate. Sarà controsorpasso milanista o mini fuga interista? Per gli esperti è un derby incerto ma la squadra di Conte è favorita, a 2.00, il successo del Milan – che si è imposto del derby di andata – è a 3.70, il pareggio vale 3.60. In linea con il pronostico gli scommettitori, l’87% ha puntato sulla vittoria dei nerazzurri. Saranno del match Ibrahimovic e Lukaku, protagonisti del litigioso faccia a faccia del derby di Coppa Italia. Ibra va in goal ogni 105,4 minuti, Lukaku segna ogni 115,3 minuti, non possono che essere loro i candidati a decidere la sfida scudetto: la rete del bomber rossonero è a 2.75, di poco più probabile quella dell’interista a 2.25. Occhio al cartellino rosso, il derby potrebbe scaldare di nuovo gli animi tra i due, l’espulsione di Ibrahimovic si gioca a 12.00, sale a 20.00 il rosso per il belga. Altra sfida al vertice è quella tra Atalanta e Napoli, importante in chiave qualificazione Champions. La Dea e gli azzurri condividono il quinto posto in classifica con 40 punti, con il quarto posto distante due punti. Il pronostico pende nettamente dalla parte dei nerazzurri, avanti a 1.85, gli uomini di Gattuso vogliono vendicare l’eliminazione dalla Coppa Italia avvenuta proprio per mano dei bergamaschi, ma la rivincita sale a 3.90, stessa quota per il pareggio. Gli scommettitori credono nella vittoria dell’Atalanta, l’87% ha scelto il segno 1 nel match, solo il 6% punta sul blitz partenopeo al Gewiss Stadium. La sfida con il Napoli arriva alla viglia del match di Champions contro il Real Madrid, Gasperini potrebbe far ruotare alcuni elementi ma in attacco sembra favorito a partire dal 1°minuto Muriel, in goal a 2.25, nel Napoli in pena emergenza potrebbe ritrovare la rete Osimhen, marcatore a 3.50. La Roma non perde colpi e resta in scia Champions, con il terzo posto in solitaria. I giallorossi vanno a Benevento, le Streghe sono reduci da due pareggi di fila ma la squadra di Fonseca deve stare attenta perché i sanniti con le grandi si esaltano. I capitolini partono comunque nettamente avanti, a 1.57, a 5.50 il successo dei campani, il pareggio si gioca a 4.25. Sicuri gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sulla vittoria della Roma. La scia di 6 vittorie consecutive della Lazio si è interrotta con l’Inter, i biancocelesti vogliono rifarsi subito, a cominciare dalla gara interna con la Sampdoria. La squadra di Inzaghi ha il pronostico dalla sua, con la vittoria a 1.67, il successo all’Olimpico dei blucerchiati sale a 5.00, a 4.00 il segno X. Anche gli scommettitori dicono Lazio, 9 su 10 hanno puntato sul segno 1.