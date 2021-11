Una questione di orgoglio e di punti piuttosto importanti per le zone alte della classifica: domenica 7 Novembre alle 20.45, Milan e Inter giocheranno un derby molto sentito, con i rossoneri che vogliono restare in vetta alla classifica della Serie A e scordare le difficoltà della Champions, e i nerazzurri che invece non possono perdere il treno scudetto, visto che con una sconfitta finirebbero a -10. Quote alte e pronostici in equilibrio, anche se sulla lavagna scommesse, si legge in una nota, l’Inter (che “sul campo” del Milan vince da tre stagioni) è favorita a quota 2,27. Pioli cerca tre punti fondamentali, ma l’«1» è proposto a 3,00, mentre il pareggio vale 3,60. Sabato alle 18.00 Juventus e Fiorentina si sfidano in una partita altrettanto sentita dalle rispettive tifoserie, con i viola che hanno tre punti in più in classifica e i bianconeri che dopo due sconfitte di fila contro Verona e Sassuolo (ma anche dopo la bella vittoria di Champions contro lo Zenit) cercano il segno «1» a 1,62. A quota 5,20 su Betaland il colpaccio della Fiorentina. Cagliari-Atalanta vede i bergamaschi avanti nei pronostici a 1,52, quota gemella rispetto al «2» di Venezia-Roma. Match casalinghi per la Lazio («1» a 1,32 con la Salernitana) e per il Napoli («1» a 1,41 con il Verona).