La capolista contro la squadra campione in carica: l'incontro dell'Epifania a San Siro tra Milan e Juventus, per la 16ª giornata della Serie A, è una delle sfide più attese dell'intera stagione. Per i trader la squadra di Pioli, nonostante il primato in classifica ottenuto grazie al fantastico avvio di campionato, non parte con i favori del pronostico. La vittoria rossonera nella sfida di mercoledì sera è offerta infatti a 3,15, contro il successo di Pirlo, all'esordio assoluto da tecnico a San Siro, dato a 2,30. A 3,30 si gioca il segno «X». Nell'ultima apparizione a San Siro, la Juventus ha rimediato una sonora sconfitta contro i rossoneri: un 4-2 di rimonta che per la squadra di Pioli ha rappresentato una svolta. Snai offre lo stesso risultato (a favore dei padroni di casa) a 65,00. L'ultimo successo bianconero risale all'11 novembre 2018, con le reti di Mario Mandzukic e Cristiano Ronaldo. In questo caso un 2-0 per la formazione ospite paga 13 volte la posta. L'Inter, a caccia del nono successo consecutivo, prosegue il suo 2021 cercando il bottino pieno anche contro la Sampdoria. La vittoria di Conte è offerta a 1,57, la sconfitta vale 5,50. La squadra di Ranieri ha iniziato il nuovo anno con il ko di misura in casa della Roma, sfiorando il pareggio. Il segno «X» si gioca a 4,25. Attenzione a quei due: Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il 13° centro del bomber belga è fissato in lavagna a 1,90, l'argentino è a 2,25. Momenti differenti per le due squadre della Capitale. La Lazio di Simone Inzaghi, che ha perso terreno in classifica con il passare delle giornate, ospiterà la Fiorentina che ha cominciato a racimolare qualche punto e nell'ultima trasferta ha battuto nettamente la Juventus (0-3). Ciononostante, i betting analyst di Snai prevedono il successo dei padroni di casa, a 1,85, contro il 4,00 della sconfitta e il 3,75 del pareggio. Situazione ben diversa, invece, per la Roma che punta a confermare il terzo posto dietro le milanesi nella sfida contro il Crotone. Le quote si orientano nettamente sulla vittoria di Fonseca, in lavagna a 1,45, con il pari a 4,75 e il successo dei padroni di casa a 6,75.