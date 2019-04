l’anticipo delle 20.30 della 32esima giornata di Serie A. Match dal sapore d’Europa a San Siro, in particolare di Champions League. In campo i rossoneri, quarta forza del campionato, contro i biancocelesti, settimi in classifica con la partita contro l’Udinese da recuperare. Potenzialmente la Lazio è a pari punti col Milan stesso e con l’Atalanta, a 52.L’ultima vittoria risale al 9 marzo, il 2-1 sul campo del Chievo.; in precedenza la sconfitta con la Spal e le due vittorie consecutive contro Inter e Parma.- Queste le statistiche fornite da Opta per il match:: nel parziale i biancocelesti hanno mancato l’appuntamento con il gol solo due volte (40 reti totali, una media di 3.1 per incontro). In casa in Serie A il Milan è imbattuto contro la Lazio dal 1989: 28 partite, 17 vittorie rossonere e 11 pareggi – nella sua storia i rossoneri non sono mai arrivati a 29 contro una singola avversaria nella competizione. Il Milan ha guadagnato un solo punto nelle ultime quattro partite di campionato: i rossoneri non rimangono cinque partite di fila senza successi da aprile dello scorso anno. Il Milan ha subito quattro gol nelle ultime due partite casalinghe di campionato, dopo una serie di quattro partite interne con la porta inviolata.La Lazio ha perso quattro delle ultime otto trasferte di campionato (3V, 1N): tante sconfitte quante nelle precedenti 19 gare esterne in Serie A (9V, 6N). In casa nessuna squadra ha guadagnato più punti del Milan da situazione di svantaggio (nove) in questo campionato, mentre fuori casa nessuna ne ha guadagnati meno della Lazio (uno). Il 31% dei gol subiti dalla Lazio (10/32) sono arrivati nei 15 minuti finali di partita, la percentuale più alta in questo campionato – dall’altra parte il Milan è la squadra che in percentuale ha subito meno gol nel primo tempo (30%, 9/30).- Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.- Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.sarà trasmessa alle 20,30 in