Pericolo giallorosso per il Milan. Nel match clou della 24ª giornata, in programma all'Olimpico domenica sera, i rossoneri partono sfavoriti di fronte alla squadra di Fonseca, anche se il divario in quota non è ampio. Gli analisti Danno l'«1» della Roma a 2,38, mentre il «2» del Milan, che nelle ultime 5 uscite tra campionato ed Europa League ha vinto solo una volta, è offerto a 2,90. A 3,35 il pareggio, uscito all'andata con un 3-3 che influenza anche le previsioni sul Goal (1,50) che prevale nettamente sul No Goal (2,43). A sua volta l’Over (1,59) è più basso rispetto all’Under (2,21). Zlatan Ibrahimovic è terzo per reti segnate in stagione (14), dietro a Cristiano Ronaldo e Lukaku: il ritorno al gol, che manca dal 7 febbraio, è dato a 2,40, stessa quota dI Borja Majoral. L’Inter spera in un passo falso del Milan per allungare ulteriormente sui rossoneri dopo il netto 3-0 del derby. La squadra di Conte è a dir poco favorita domenica alle 15:00 contro il Genoa: l’«1» a San Siro è a 1,19. I nerazzurri in casa vincono da otto partite di fila e puntano al quinto successo consecutivo in campionato. Il Grifone è rinato con la cura Ballardini, ma i pronostici rimangono severi per i liguri, la cui impresa pagherebbe 14 volte la posta. Alta anche la quota del pari, a 6,80. Secondo Stanleybet.it, Handanovic potrebbe mantenere la propria porta inviolata: il No Goal, a 1,63, è più basso del Goal, a 2,15.