. Le squadre di Pioli e Mourinho si affrontanoper la, la prima del girone di ritorno: i rossoneri, che hanno chiuso il 2021 con il successo di Empoli, sono secondi in classifica e hanno l'occasione di portarsi momentaneamente a -1 dall'Inter capolista; i giallorossi invece cercano il quarto risultato utile consecutivo (vittorie con Spezia e Atalanta e pareggio con la Sampdoria) e un successo per scavalcare temporaneamente la Juventus e arrivare a -1 dall'Atalanta.- Il bilancio recente sorride al Milan, che ha vinto le ultime due partite di campionato contro la Roma: non arriva a tre di fila dal 1996, con Capello sulla panchina rossonera e Mazzone su quella giallorossa. La Roma, inoltre, è la squadra contro cui il Diavolo ha ottenuto più successi in Serie A: 77, compltano 51 pareggi e 45 trionfi per i giallorossi. E' la seconda volta che le due squadre si affrontano nel giorno dell'Epifania: nel 2004 il Milan vinse 2-1 all'Olimpico con doppietta di Shevchenko e gol di Cassano per i capitolini.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers; Giroud.: Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham.​