Scontro diretto per l'Europa. Milan e Roma si affrontano a San Siro alle 17.15 per la 28esima giornata di Serie A, in un match chiave per le ambizioni dei due club: senza l'infortunato Ibrahimovic, i rossoneri di Pioli (7° a 39 punti) vogliono restare agganciati al treno Europa League, nove punti più in alto i giallorossi di Fonseca provano invece a restare in scia all'Atalanta per continuare a sognare la Champions. Entrambe le formazioni arrivano da un successo, rispettivamente contro Lecce e Sampdoria.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Roma avversario 'dolce' per il Milan, i giallorossi sono la squadra contro cui il Diavolo ha vinto più partite in Serie A (74, con 50 pareggi e 45 sconfitte) e va a segno da quattro partite di campionato contro la formazione capitolina. Dopo il successo della scorsa stagione, il Milan cerca due vittorie casalinghe consecutive contro la Roma come non accade dal 2004, ma deve fare i conti con il problema gol a San Siro: solo 13 in 13 partite interne, nello stesso numero di partite peggio solo nel 1997/98 (12). In tutte le ultime cinque trasferte di campionato, la Roma ha sia segnato che subito gol. Attenzione a Edin Dzeko: tre dei quattro gol che il bosniaco ha segnato al Milan, sono stati realizzati a San Siro, tutti nel 2017.



Fischio d'inizio ore 17.15, su Calciomercato.com la diretta di Milan-Roma.



FORMAZIONI UFFICIALI



Milan: G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic.



Roma: Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.​





