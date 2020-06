Hakan Calhanoglu e il Milan al lavoro per continuare insieme. Il numero 10 turco, in scadenza di contratto al 30 giugno 2021, è sempre più al centro del progetto rossonero: punto fermo per Stefano Pioli, pallino vero e proprio di Ralf Rangnick. Il tedesco lo voleva con sé all'RB Lipsia, e ora lo vuole con sé nel Milan del futuro.



PRIMI CONTATTI - Come appreso da calciomercato.com, sono già iniziati i primi contatti tra la dirigenza rossonera e l'agente dell'ex Bayer Leverkusen, Gordon Stipic, per prolungare il contratto e proseguire insieme. E anche per aprire un dialogo più profondo con l'agente tedesco per altri suoi assistiti, tra i quali c'è Nadiem Amiri, amico di Calhanoglu e centrocampista offensivo del Bayer Leverkusen. Priorità al rinnovo del numero 10, poi altri scenari da non scartare.