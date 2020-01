È bastato il suo arrivo per smuovere le affrante folle rossonere: grazie all'acquisto di Zlatan Ibrahimovic a San Siro saranno in 60mila sugli spalti, pronti a rivedere le prodezze del fuoriclasse svedese. Zlatan non gioca da fine ottobre, ma nella prima amichevole con il Milan è stato subito protagonista: un gol e un assist per lui. Quanto basta per scalzare Piatek e partire subito titolare al centro dell'attacco. Su di lui, oltre a Pioli, puntano forte gli analisti, che non solo lo danno come marcatore più probabile dell'incontro, a quota 2,00, ma addirittura hanno aperto le scommesse sul metodo del primo gol: un tiro è dato a 1,65. si sale a 3,50 per una rete dal dischetto, un colpo di testa è invece a 6,00 mentre una bordata su punizione pagherebbe 12,00, secondo Agipronews.