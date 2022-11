Ilscende in campo per laospita lo. San Siro torna a illuminarsi dopo la magica notte di Champions League, il poker al Salisburgo che ha riportato il Diavolo agli ottavi di finale dopo nove anni, ma la squadra di Pioli vuole soprattutto ripartire dopo la brutta sconfitta di Torino nel precedente turno di campionato. I liguri di Gotti, invece, vivono un momento complicato, con un solo punto conquistato nelle ultime cinque giornate.- Lo Spezia ha vinto due delle quattro sfide di Serie A contro il Milan (due sconfitte), che potrebbe diventare la seconda squadra contro cui i liguri trovano tre successi nella competizione, dopo la Sampdoria. Lo Spezia, peraltro, inflisse al Milan una delle due sconfitte interne in Serie A del 2022, 1-2 lo scorso febbraio, seguita solo dall'1-2 del Napoli dello scorso 18 settembre. Il Diavolo vuole ripartire dopo la sconfitta contro il Torino: non registra due sconfitte di fila in campionato da novembre 2021, contro Fiorentina e Sassuolo. La squadra di Pioli cerca il 10° clean sheet interno dall'inizio del 2022 (solo Liverpool e Real Sociedad ci sono riusciti nei cinque maggiori campionati europei nel periodo), mentre lo Spezia ha perso senza segnare tutte le prime sei gare esterne di questo campionato: nella storia della competizione solo quattro squadre sono arrivate a sette sconfitta di fila fuori casa senza trovare un gol (Napoli nel 1939, Bari nel 1950, Catania nel 1955 e nel 1984 e Livorno nel 2014).Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Origi.: Dragowski; Ampadu, Caldara, Kiwior; Holm, Audelo, Ekdal, Bourabia, Amian; Maldini, Nzola.