La squadra di Rino Gattuso - quarta con 25 punti in classifica - con i tre punti ha la possibilità di allungare a più 3 sulla Lazio e accorciare sull’Inter portandosi a un solo punto., settimo in classifica a 21 punti e pienamente in corsa per un posto in Europa. I granata sono a sole quattro lunghezze di distanza da Lazio e Milan. Nel Milan assenti i lungodegenti Bonaventura, Caldara, Biglia, Strinic, Musacchio e Romagnoli. Nel Torino, invece, nessun indisponibile: tutta la rosa è a disposizione di Mazzarri per la sfida., settimana scorsa designato per Fiorentina-Juventus.- Di seguito le statistiche fornite da Opta per il match:(11V, 10N). La prossima inoltre sarà la 150ª vittoria nel massimo campionato per i rossoneri contro squadre piemontesi. Il Milan non perde in casa contro il Torino in Serie A dal 1985: da allora per i rossoneri 15 successi e sette pareggi. Il Milan ha segnato almeno due gol in otto delle ultime nove partite casalinghe in Serie A (23 reti nel parziale).: nel parziale per i granata quattro successi e altrettanti pareggi. Il Torino è, con la Juventus, una delle due squadre a non aver ancora perso in trasferta in questo campionato; la formazione granata è anche la formazione con più pareggi esterni (cinque).(3V, 6N), è dal campionato 1976/77 che i granata non registrano una striscia più lunga senza sconfitta esterne (14 in quell’occasione)., dopo il 1932/33 e 1946/47. Per il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma la prossima sarà la 100ª partita consecutiva con 90 minuti giocati in Serie A (nel complesso sarà la sua 121ª presenza di fila). Sono sette le reti segnate dall’attaccante del Milan Gonzalo Higuaín in 10 precedenti di Serie A contro il Torino - l’argentino è però rimasto a secco nelle due sfide più recenti.