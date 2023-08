Ladiprende il via sabato 26 agosto con quattro incontri e si conclude lunedì 28 agosto con due posticipi: su Calciomercato.com gli episodi daSabato 26/08 h.18.30Arbitro: SacchiAssistenti: Pagliardini - PerrottiQuarto ufficiale: SantoroVAR: DionisiAVAR: Gariglio77' - Contatto Mazzitelli-Muriel, l'Atalanta chiede un rigore. Sacchi non concede, check del VAR che conferma la decisione dell'arbitro.Sabato 26/08 h.18.30Arbitro: AurelianoAssistenti: Imperiale - D'AscanioQuarto ufficiale: MinelliVAR: AbbattistaAVAR: Muto8' - Altra ammonizione, questa volta per Izzo.1' - Baldanzi dopo neanche 30 secondi trattiene Gagliardini da dietro dopo una palla persa in zona pericolosa. Primo giallo per l'Empoli.Sabato 26/08 h.20.45Arbitro: DoveriAssistenti: Bresmes - GarzelliQuarto ufficiale: ZufferliVAR: NascaAVAR: Paganessi41' - Rigore per la Roma: Pellegrini fa da torre su una palla di Dybala, Hongla tocca con il braccio: tiro dal dischetto assegnato in presa diretta ma revocato dopo revisione al Var a causa di un fuorigioco.13' - Dybala invoca un rigore per presunto contatto con Djuric, Doveri non è dello stesso avviso: l'arbitro fischia punizione per il Verona e ammonisce l'attaccante della Roma per simulazione.Sabato 26/08 h.20.45Arbitri: MarianiAssistenti: Rossi L. - MassaraQuarto ufficiale: MassimiVAR: ValeriAVAR: Miele42' - Rigore per il Milan: il VAR richiama Mariani per un fallo di mano di Buongiorno, mentre il difensore del Torino marcava Giroud in area. Dopo on field review, l'arbitro concede il penalty. Veementi le proteste dei granata.39' - Reazione evidente di Theo Hernandez: giallo per il terzino del Milan.23' - Il Milan chiede un calcio di rigore per tocco con il braccio di un difensore del Torino sull'azione di Leao, Mariani lascia proseguire.11' - Intervento pericoloso di Ilic a gamba alta su Calabria: scatta il giallo per il centrocampista del Torino.