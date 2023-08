. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi dellaMassimi (Var: Valeri) 6"Corretto annullare la rete a Djuric per fuorigioco, niente tocco di mano sul gol di Bonazzoli che viene giustamente assegnato".Marcenario (Var: Di Paolo) 6,5"Ok il rigore assegnato ai padroni di casa per il fallo di Cajuste su Cuni, tempestivo e corretto nella gestione della partita".Ayroldi (Var: Doveri) 6,5"Dirige bene una gara facile anche per merito suo".Colombo (Var: Nasca) 6,5"Buona partita, diretta con attenzione e personalità. Non sbaglia quando ammonisce Lautaro, né sul rigore non fischiato per il contatto Pessina-Dumfries in area biancorossa".Feliciani (Var: Guida) 5"Ondivago, pochi gialli nel primo tempo e troppi nel secondo. Manca un rigore alla Roma per fallo di Gyomber su Belotti".Marchetti (Var: Abbattista) 7"Ottimo debutto stagionale, ben assistito anche dal Var in occasione del gol di De Ketelaere".Dionisi (Var: Di Bello) 6,5"Partita non semplice, la dirige bene gestendo nel migliore dei modi anche il finale di gara".Rapuano (Var: Mazzoleni) 6"Qualche sbavatura, soprattutto sul giallo a Danilo; ma in generale gestisce bene la gara. Giusto fischiare il rigore per il tocco di braccio di Ebosele in area".Cosso (Var: Di Martino) 6,5”Gara spigolosa, bel test per un giovane di prospettiva in queste partite di Serie A”.Pairetto (Var: Marini) 6“Gara ampiamente sufficiente, debutto decente”.