Prosegue la, con altri sette incontri in programma in questo mercoledì: su Calciomercato.com gli episodi dadelle gare.MARINIRANGHETTI – PRENNAIV: MAGGIONIVAR: MAZZOLENIAVAR: PAGANESSI44' - Rigore per il Sassuolo: Hysaj colpisce in ritardo Caputo, decisione corretta dell'arbitro Marini.38' - Buono il pareggio del Napoli: Mertens è sulla traiettoria della conclusione di Zielinski, ma è in posizione regolare come confermato anche dal VAR.31' - Defrel chiede un rigore per una lieve spinta di Di Lorenzo, l'arbitro non concede e il VAR conferma la decisione del direttore di gara.30' - Duro intervento su Di Lorenzo: giallo per Djuricic.22' - Annullato un gol al Napoli: Insigne sblocca l'incontro con un tiro a giro, ma il VAR cancella la rete segnalando la posizione di fuorigioco del capitano azzurro sul lancio di Hysaj.SOZZAROBILOTTA – TARDINOIV: LA PENNAVAR: CHIFFIAVAR: FIORITOAYROLDICARBONE – MOROIV: PATERNAVAR: GUIDAAVAR: LONGODI BELLOPASSERI – ROCCAIV: VOLPIVAR: MARIANIAVAR: DEL GIOVANECALVARESEBRESMES – GALETTOIV: ABISSOVAR: AURELIANOAVAR: TOLFOPAIRETTOCOSTANZO – VIVENZIIV: MARESCAVAR: GIACOMELLIAVAR: LIBERTIMASSAMELI – ALASSIOIV: FOURNEAUVAR: BANTIAVAR: MONDIN.