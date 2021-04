Di seguito i principali episodi da moviola dei match di oggi della 33esima giornata di Serie A.



BENEVENTO–UDINESE - Domenica 25 aprile ore 12:30

Arbitro: MARIANI

Assistenti: SCARPA – ROSSI C.

IV Ufficiale: MARCHETTI

VAR: DOVERI

AVAR: LONGO



4' - Lancio di De Paul per Molina, che segna, in posizione regolare.



33' - Musso in uscita falcia Lapadula, rigore netto: ammonizione per il portiere dell'Udinese che, diffidato, sarà squalificato per il match con la Juventus.





FIORENTINA–JUVENTUS - Domenica 25 aprile, ore 15

Arbitro: MASSA

Assistenti: MELI – ALASSIO

IV Ufficiale: AYROLDI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: RANGHETTI





INTER–VERONA - Domenica 25 aprile, ore 15

Arbitro: ABISSO

Assistenti:GALETTO – ROSSI L.

IV Ufficiale: PRONTERA

VAR: NASCA

AVAR: VALERIANI





CAGLIARI–ROMA - Domenica 25 aprile, ore 18

Arbitro: IRRATI

Assistenti: BRESMES – LIBERTI

IV Ufficiale: ABBATTISTA

VAR: PAIRETTO

AVAR: DI VUOLO





ATALANTA–BOLOGNA - Domenica 25 aprile, ore 20:45

Arbitro: FABBRI

Assistenti: DE MEO – PERROTTI

IV Ufficiale: SOZZA

VAR: BANTI