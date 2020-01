Di seguito i principali episodi da moviola delle partite del sabato della 21esima giornata di Serie A.





SPAL – BOLOGNA Sabato 25/01 h. 15.00

FABBRI

COSTANZO – VALERIANI

IV: PAIRETTO

VAR: MASSA

AVAR: VIVENZI



43' Espulso per proteste il preparatore dei portieri della Spal.



27’ Berisha esce su Santander che sta calciando. L’arbitro concede il rigore, nonostante il contatto tra il portiere e l’attaccante sembra inesistente. Fabbri va a rivederlo al Var e cambia decisione.



20' Rigore per la Spal! Trattenuta in area di rigore di Paz su Di Francesco: l'arbitro, dopo un consulto al Var, assegna il penalty alla Spal. Decisione corretta.





FIORENTINA – GENOA Sabato 25/01 h. 18.00

ORSATO

CALIARI – FIORE

IV: IRRATI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: LO CICERO



TORINO – ATALANTA Sabato 25/01 h. 20.45

GUIDA

CECCONI – ROCCA

IV: MARINELLI

VAR: MARESCA

AVAR: DI VUOLO