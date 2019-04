EMPOLI- NAPOLI

DOVERI di Roma 1

LONGO – ROCCA

IV: RAPUANO

VAR: ABISSO di Palermo

AVAR: VALERIANI

82' - Farias lanciato a rete va a terra in area di rigore dopo un lieve contatto con Callejon, Doveri consulta il VAR ma decide di non assegnare il penalty ai toscani.



FROSINONE – PARMA

MANGANIELLO di Pinerolo

SANTORO – LOMBARDI

IV: MARINI

VAR: DI PAOLO di Avezzano

AVAR: POSADO



GENOA – INTER

MARIANI di Aprilia

VUOTO – TASSO

IV: CHIFFI

VAR: DI BELLO di Brindisi

AVAR: LIBERTI

39' - Romero strattona la maglia di Icardi lanciato a rete e Mariani assegna il calcio di rigore all'Inter, con conseguente espulsione del difensore doriano. Il VAR non può intervenire per modificare una decisione soggettiva dell'arbitro, che ha valutato colpevole l'intensità della trattenuta di Romero.



ROMA – FIORENTINA

MASSA di Imperia

ALASSIO – DI LIBERATORE

IV: CALVARESE

VAR: MAZZOLENI di Bergamo

AVAR: BINDONI



SPAL – LAZIO

GUIDA di Torre Annunziata

VILLA – DI VUOLO

IV: GIUA

VAR: ORSATO di Schio

AVAR: MONDIN



TORINO – SAMPDORIA

MARESCA di Napoli

COSTANZO – TOLFO

IV: ABBATTISTA

VAR: AURELIANO di Bologna

AVAR: LO CICERO

15' - Maresca consulta il VAR per un tocco con il braccio di Murru in area di rigore ma decide di non assegnare un rigore al Torino per fallo in attacco di De Silvestri su Sala.

44' - Maresca consulta nuovamente il VAR per un reiterato contatto tra Belotti e Anderson ma decide di non assegnare il calcio di rigore ai granata perchè la trattenuta è reciproca.