Niente più calcio a Santo Stefano. Nonostante l'esperimento sia durato soltanto due anni, il primo col turno di Coppa Italia inserito tra Natale (foto da vavel.com) e Capodanno (con tanto di derby di Milano), in questa stagione con penultima del girone d'andata il 26 e poi in campo tre giorni dopo. La Lega di Serie A ha proposto al Consiglio Federale le date della prossima annata e ha deciso di tornare alle origini, facendo disputare le ultime partite dell'anno solare il prossimo 22 dicembre e riproponendo la sosta fino ai primi di gennaio. Ritorno in campo che viene dunque fissato nuovamente per il giorno della Befana e programmazione che tornerà ad essere piuttosto fitta nel primo mese dell'anno nuovo.



Il prossimo campionato di A prenderà il via nel week-end del 24-25 agosto (con cerimonia d'apertura sul campo dei campioni d'Italia), mentre si concluderà il 24 maggio, in tempo utile per consentire al ct della Nazionale Mancini di preparare al meglio la possibile partecipazione dei suoi all'Europeo. Oltre a quella di Natale, le soste sono fissate per l'8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo. Tre saranno i turni infrasettimanali, il 25 settembre, il 30 ottobre e il 22 aprile 2020.