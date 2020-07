Prosegue il programma del 29esimo turno di Serie A: di seguito i principali episodi da moviola.







SPAL – MILAN ore 21.45

Mariani

Costanzo – Vecchi

Iv: Fourneau

Var: Pairetto

Avar: Mondin



42' - Spal in dieci: durissimo intervento a piede a martello di D'Alessandro su Theo Hernandez, Mariani rivede l'azione al VAR e opta per il cartellino rosso per l'esterno spallino.



37' - Annullato un gol al Milan: Calhanoglu segna su cross di Rebic, ma il VAR ravvisa posizione di fuorigioco del croato che fornisce l'assist.









FIORENTINA – SASSUOLO ore 21.45

Chiffi

Liberti – Gori

Iv: Prontera

Var: Irrati

Avar: Bindoni





37' - Annullato il tris del Sassuolo: Traore segna, ma in posizione di fuorigioco.



22' - Rigore per il Sassuolo, Castrovilli abbatte Djuricic in area e Chiffi assegna il penalty. La Fiorentina protesta: Pezzella chiede un rigore in avvio di azione per una trattenuta di Chiriches, l'arbitro non concede e dal VAR viene confermata la decisione di Chiffi. Curiosità: il match è iniziato senza l'ausilio della video review per un guasto tecnico, risolto dopo pochi minuti dal fischio d'inizio.











VERONA – PARMA ore 21.45

Valeri

Rocca – Capaldo

Iv: Maggioni

Var: Piccinini

Avar: Valeriani



45+2' - Rigore per il Verona: Di Carmine cade dopo contatto con Bruno Alves, proteste Parma.









LECCE – SAMPDORIA ore 21.45

Rocchi

Passeri – Lo Cicero

Iv: Illuzzi

Var: Pasqua

Avar: Di Vuolo





39' - Rigore per la Sampdoria: Tachtsidis controlla male un pallone in area, Jankto glielo ruba e in scivolata il centrocampista del Lecce lo atterra.