Di seguito i principali episodi da moviola dei match della domenica pomeriggio della 12esima giornata di Serie A.



Venezia-Roma (domenica ore 12.30): arbitro Aureliano, assistenti Bottegoni e Fiore, Serra quarto uomo, Fabbri e Preti al Var.



6' - Haps​ interviene in modo nettamente falloso su Abraham, rigore netto per Aureliano, ma il Var interviene e toglie il penalty per un fuorigioco di Pellegrini sulla partenza dell'azione.



28' - Spalla contro spalla in area fra Mazzocchi ed El Shaarawy, che cade: Aureliano giustamente non fischia il rigore.



40' - Contatto fra Abraham e Caldara in area del Venezia: l'attaccante della Roma protesta, ma sembra essere lui a tirare per un braccio il difensore del Venezia. L'arbitro lascia correre.



63' - Contatto in area fra Cristante e Caldara: Aureliano concede il rigore ai padroni di casa, ma resta qualche dubbio sulla decisione dell'arbitro.





Sampdoria-Bologna (domenica ore 15): arbitro Manganiello, assistenti Lanotte e Pagnotta, Zufferli quarto uomo, Giacomelli e Giallatini al Var.



Udinese-Sassuolo (domenica ore 15): arbitro Dionisi, assistenti Lombardi e Mokhtar, Minelli quarto uomo, Guida e Carbone al Var.



Lazio-Salernitana (domenica ore 18): arbitro Rapuano, assistenti Zingarelli e Muto, Miele quarto uomo, Massa e Paganessi al Var.



Napoli-Verona (domenica ore 18): arbitro Ayroldi, assistenti Bindoni e Dei Giudici, Marcenaro quarto uomo, Abisso e Meli al Var.