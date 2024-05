Fiorentina-Monza, moviola LIVE: Parisi cade in area, giallo per simulazione

46 minuti fa



La 36a giornata di Serie A si chiude con i due posticipi di oggi: alle 18.30 è in programma la sfida tra Lecce e Udinese, dalle 20.45 si gioca Fiorentina-Monza. Qui sotto gli episodi dubbi delle due gare.



LECCE-UDINESE ore 18.30



Arbitro: Massa

Guardalinee: Imperiale e Preti

Quarto uomo: Marchetti

Var: Di Paolo

Avar: Serra



FIORENTINA-MONZA ore 20.45



Arbitro: Zufferli

Guardalinee: Passeri e Votta

Quarto uomo: Rutella

Var: Maggioni

Avar: Marini



41' - Corretto il giallo a Parisi, che viene ammonito per simulazione dopo un contatto con Izzo in area avversaria.