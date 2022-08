Di seguito i principali episodi da moviola dei match in programma oggi per quanto riguarda la prima giornata di Serie A.



MILAN - UDINESE - Sabato 13/08 h. 18.30

MARINELLI

BOTTEGONI – GALETTO

IV: GARIGLIO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BRESMES



7' - Scontro in area bianconera fra Calabria e Soppy: Marinelli va a rivederla al Var e concede il rigore ai rossoneri. Sulla decisione restano molti dubbi, perché Calabria manca l'intervento sul pallone e poi finisce addosso a Soppy.



SAMPDORIA – ATALANTA - Sabato 13/08 h. 18.30

DIONISI

COSTANZO – PASSERI

IV: MIELE G.

VAR: PAIRETTO

AVAR: TEGONI



14' - Leris sbraccia al limite del regolamento su Maehle e poi serve Caputo che mette dentro. L'arbitro inizialmente convalida; poi, richiamato dal Var, annulla per fallo in attacco



LECCE – INTER - Sabato 13/08 h. 20.45

PRONTERA

MONDIN – ROSSI L.

IV: MARCENARO

VAR: BANTI

AVAR: PAGANESSI



MONZA – TORINO - Sabato 13/08 h. 20.45

MARIANI

LIBERTI – ROSSI C.

IV: CAMPLONE

VAR: MAGGIONI

AVAR: BACCINI