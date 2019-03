Dopo Juventus-Udinese, sono due le gare in programma oggi per la 27esima giornata di Serie A. Alle 18 c'è Parma-Genoa, alle 20.30 Chievo-Milan. Di seguito gli episodi da moviola delle due partite analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



PARMA – GENOA Sabato 09/03 h. 18.00

SACCHI

PERETTI – DI GIOIA

IV: MAGGIONI

VAR: MARIANI

AVAR: DI LIBERATORE



CHIEVO – MILAN Sabato 09/03 h. 20.30

PAIRETTO

BINDONI – VILLA

IV: GHERSINI

VAR: LA PENNA

AVAR: FIORITO



35' - Allontanato dal campo Gattuso per delle parole di troppo rivolte verso Meggiorini.



31' - Paquetá carica il tiro da fuori area, Leris colpisce il piede del centrocampista rossonero. Per Pairetto, molto vicino all'azione, è punizione per il Milan. I giocatori del Chievo protestano timidamente, ma il contatto è evidente. Dal fallo nasce il gol dell'1-0 dei rossoneri.