BOLOGNA – NAPOLI Mercoledì 15/07 h. 19.30

PICCININI

TEGONI – VIVENZI

IV: RAPUANO

VAR: CALVARESE

22' - Annullato gol al Bologna: Mbaye segna di testa ma è in fuorigioco, il VAR conferma.







MILAN – PARMA Mercoledì 15/07 h. 19.30

IRRATI

COSTANZO – DI VUOLO

IV: GIACOMELLI

VAR: NASCA

49' - Darmian colpisce la gamba di Ibrahimovic tentando un rinvio, ma niente rigore: l'attaccante svedese parte da posizione di fuorigioco rendendo superflua ogni altra valutazione.



40' - Intervento in ritardo su Gagliolo, il Parma chiede il secondo giallo per Conti. L'arbitro Irrati assegna semplice calcio di punizione.



21' - Gol annullato al Milan: Bonaventura segna dopo il tocco di Ibrahimovic sul cross di Theo Hernandez, ma parte da posizione di fuorigioco.







SAMPDORIA – CAGLIARI Mercoledì 15/07 h. 19.30

PAIRETTO

PASSERI – MASTRODONATO

IV: MARINELLI

VAR: DI PAOLO

LECCE – FIORENTINA Mercoledì 15/07 h. 21.45

GUIDA

LONGO – COLAROSSI

IV: DI MARTINO

VAR: LA PENNA

ROMA – H. VERONA Mercoledì 15/07 h. 21.45

MARESCA

SCHENONE – VILLA

IV: DIONISI

VAR: DI BELLO

SASSUOLO – JUVENTUS Mercoledì 15/07 h. 21.45

VALERI

RANGHETTI – LIBERTI

IV: SACCHI

VAR: CHIFFI

UDINESE – LAZIO Mercoledì 15/07 h. 21.45

ABISSO

TOLFO – ROCCA

IV: SERRA

VAR: MASSA

AVAR: MONDIN