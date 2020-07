La Juventus ha la chance di chiudere la corsa allo scudetto ma dovrà vedersela con una delle squadre più in forma del momento, il Sassuolo. I neroverdi hanno appena fermato la Lazio, vincendo in rimonta, ma non solo: arrivano da 4 vittorie consecutive, tanto che se prendiamo in considerazione soltanto le ultime 5 giornate, gli emiliani hanno incassato 13 punti, contro i 10 dei bianconeri primi in classifica. Un dato che però non basta a favorire i padroni di casa, almeno secondo gli esperti che si schierano con gli uomini di Sarri: la vittoria dei bianconeri è a 1.62, si sale a 5.00 per il successo del Sassuolo, il pareggio è a 4.25. Scommettitori sicuri del segno 2, su cui ha puntato il 90%. La formazione di De Zerbi offre sempre spettacolo, basti pensare che dalla ripresa del campionato i neroverdi hanno messo a segno 33 gol, 4.7 a partita per la media più alta di tutta la Serie A. La rete del Sassuolo alla migliore difesa del campionato si gioca così a 1.33, con l’Over 2,50 a 1.48. Nella Juventus spicca il solito Ronaldo che, a 28 reti stagionali, una in meno di Immobile, punta ora al titolo di capocannoniere: il suo gol nel match sembra scontato anche stavolta, a 1.72.