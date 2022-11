Di seguito i principali episodi arbitrali di Verona-Spezia e Monza-Salernitana, sfide valide per la 15esima giornata di Serie A.



Roma – Torino

Rapuano

Berti – Vono

Iv: Piccinini

Var: Nasca

Avar: Guida



25' - Rapuano assegna un calcio di rigore alla Roma per un fallo di mano di Ricci, ma viene richiamato dal Var e torna sui suoi passi: il centrocampista del Torino aveva prima colpito il pallone con la testa, quindi si tratta di autogiocata.



Verona – Spezia

Maresca

Rossi L. – Trinchieri

Iv: Prontera

Var: Fourneau

Avar: La Penna



42' - Lo Spezia chiede un rigore per un fallo di mano di Gunter su un tiro di Holm. Il tocco c'è, ma Maresca giudica il braccio attaccato al corpo.



Monza – Salernitana

Giua

Tolfo – Ricci

Iv: Camplone

Var: Marini

Avar: Di Martino