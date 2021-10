Qui di seguito gli episodi da moviola delle due gare delle 15 della nona giornata di campionato: Fiorentina-Cagliari e Verona-Lazio.



FIORENTINA-CAGLIARI

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Baccini-Marchi

Quarto ufficiale: Miele G.

Var: Bani

Avar: De Meo



21' - Calcio di rigore per la Fiorentina: tocco di mano di Keita su calcio d'angolo, episodio non visto dall'arbitro e richiamato dal Var.



VERONA-LAZIO

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Tolfo-Vono

Quarto ufficiale: Baroni

Var: Pairetto

Avar: Cecconi



10' - Proteste Lazio per una mancata espulsione di Veloso dopo un intervento falloso su Milinkovic lanciato a rete. Piccinini estrae solo il giallo.