Arriva il Giudice Sportivo, che certifica la squalifica di Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, e Traoré, trequartista del Sassuolo: ammoniti, erano diffidati, salteranno il turno del weekend. Entra, invece, in diffida, Ashley Young, laterale nerazzurro. Poi ammenda per un componente dello staff di Andrea Pirlo.



Come scritto dal Giudice Sportivo, il dott. Gerardo Mastrandrea "Ammenda da 3mila euro per Antonio Gagliardi: perché, al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolgeva al Direttore di gara espressioni irrispettose".