La sosta del campionato è tempo prezioso per il Napoli, che deve mettere ordine in uno spogliatoio ribelle e deve subito ritrovare risultati. Il presidente De Laurentiis per ora punta ancora sull'esperienza di Carlo Ancelotti, anche in vista della prossima di campionato. Gli azzurri dovranno ritrovare i tre punti in casa di un'altra squadra alle corde, il Milan e sulla lavagna, come riportato da Agipronews, il Napoli a San Siro è avanti ma a quota 2,20. A 3,25 il successo dei rossoneri, mentre il pari, che di fatto rinvierebbe qualsiasi sentenza per entrambi gli allenatori, è bancato a 3,50. Intanto sulla lavagna antepost sono poche le speranze del Napoli di riprendere Juventus e Inter nella lotta per lo scudetto. I bianconeri sono sempre favoriti a 1,45, l'Inter è l'unica alternativa a 3,50. A quota 30 addirittura il Napoli. La missione Champions resta comunque un obiettivo molto probabile per la squadra di Ancelotti. L'ipotesi che i campani chiudano il campionato nella top 4 vale 1,40, il fallimento si gioca a 2,75.