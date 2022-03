Quattro punti nelle ultime quattro giornate per la Salernitana, solo due per l’Inter. Fotografando solo l’ultima fase del campionato nella sfida di San Siro tra i campioni d’Italia e i campani ultimi in classifica non sembra esserci tanta differenza, ma secondo i quotisti per gli uomini di Inzaghi è arrivato il momento di rialzare la testa. In vista dell’anticipo di venerdì sera è netto il vantaggio sulla lavagna scommesse con il segno 1 a quota 1,17 e il pareggio e il segno 2 che valgono rispettivamente 7,75 e 16 volte la posta. Serve un segnale dagli attaccanti nerazzurri e tra i marcatori Edin Dzeko è proposto in gol a 1,75, il grande atteso Lautaro Martinez è a 1,85, mentre Alexis Sanchez si gioca a 2,35. Il big match della ventottesima giornata si gioca però domenica sera. Napoli-Milan mette a confronto le prime due della classifica, con i rossoneri che pagano un po’ le energie spese nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, anche se c’è stato il giusto tempo per recuperare. Allo Stadio Maradona la squadra di Spalletti potrebbe assestare un bel colpo ad una diretta concorrente, visto che i pronostici la vedono favorita a quota 2,17, mentre il Milan deve sfidare le quote della vigilia che danno il pari a 3,35 e il «2» a 3,50. In zona Champions sarà decisiva la sfida Roma-Atalanta. Mourinho e Gasperini si incrociano dopo il 4-1 per i giallorossi a Bergamo e i nerazzurri cercano vendetta, consapevoli che in questa stagione stanno andando molto meglio in trasferta. Cercando di confermare quella che è stata la migliore prestazione stagionale i giallorossi hanno un leggero vantaggio nel pronostico con il segno 1 a quota 2,60, ma il 2 è davvero vicino a 2,66. Vista la situazione il pareggio non è così improbabile a 3,45. Dal doppio incrocio tra le big potrebbero trarre vantaggio, oltre all’Inter, anche la Juventus, avanti a quota 1,23 contro lo Spezia, e la Fiorentina, a 2,01 contro il Verona. La Lazio sfida un Cagliari in netta ripresa e in Sardegna dovrà faticare per una vittoria proposta a 2,10. Perfetto equilibrio in Bologna-Torino: sia l’«1» che il «2» valgono 2,67.