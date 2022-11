Promette scintille l'anticipo di domani tra Atalanta e Napoli, seconda e prima nella classifica di Serie A. Dalla parte degli azzurri un margine di tranquillità di 5 punti sugli avversari, e soprattutto la valutazione positiva degli analisti, con il «2» avanti a 2,07 e con il 46% delle giocate dalla sua parte. Sarebbe la seconda vittoria di fila degli azzurri in casa dei bergamaschi, che rispondono a 3,34 con il 24% delle preferenze, mentre per il segno «X» l'offerta sale a 3,60. Altissima la media gol degli ultimi quattro precedenti (Coppa Italia inclusa), tutti chiusi con almeno quattro reti complessive. Stavolta l'Over 3,5 pagherebbe 2,66, mentre vale 1,55 il Goal (la scommessa su entrambe le squadre a segno). Gasperini dovrebbe ritrovare Zapata, che ritrova subito spazio anche in quota: anche se dovrebbe partire dalla panchina, il suo gol si gioca a 2,65, davanti a Hojlund (3,75) e Lookman (4,00). Per il Napoli vanno invece alla carica Osimhen (2,40) e Kvaratskhelia (3,75), che spicca anche sul tabellone degli assist, a 2,85. Come emerge dal sito di statistiche Calcio.com, l'Atalanta è la terza squadra di Serie A con il maggior numero di cartellini e stavolta i primi "indiziati" sono Hateboer e Toloi, entrambi a 2,85. Tendenza inversa per il Napoli che invece è all'ultimo posto nella speciale classifica delle sanzioni: per gli azzurri, in effetti, si parte dal 3,50 di Anguissa per arrivare al 4,00 di Kim.--