o stop interno contro la Lazio non ha intaccato le certezze del Napoli capolista che, prima di affrontare l’Eintracht Francoforte mercoledì prossimo, riceve domani pomeriggio al Maradona l’Atalanta. La Dea è in crisi di risultati avendo conquistato una sola vittoria nelle ultime cinque uscite in campionato. Questi dati, sommati ai 23 punti di distacco, rendono gli uomini di Spalletti ampiamente favoriti, secondo gli esperti Sisal, a 1,65 contro il 5,00 dei bergamaschi mentre si scende a 4,00 per il pareggio. Nonostante la predisposizione offensiva di entrambe le squadre, il No Goal, offerto a 2,00, è ipotesi concreta visto che il Napoli ne ha collezionati cinque in fila mentre, nello stesso arco di tempo, l’Atalanta ne ha centrati quattro. Tutti dovranno prestare molta attenzione ai cartellini: i giocatori, visto che l’espulsione è in quota a 4,00, ma anche i tecnici, visto che l’ammonizione per Spalletti è data a 5,00 mentre quella di Gasperini a 4,00. All’andata fu Victor Osimhen a trascinare gli azzurri ala rimonta con un gol e un assist: vederlo ripetersi si gioca a 12,50. Il passaggio vincente del nigeriano, al Gewiss Stadium, finì sui piedi di Eljif Elmas e un altro gol dell’esterno macedone è in quota a 4,00. I nerazzurri sperano invece nella super coppia Ademola Lookman-Rasmus Højlund per abbattere la capolista: l’assist del primo per il gol del danese pagherebbe 25 volte la posta. La Lazio, dopo l’incredibile KO interno contro l’Az Alkmaar, vola a Bologna per riscattarsi e centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato. I biancocelesti, secondo gli esperti Sisal, sono favoriti a 2,50 rispetto al 3,00 dei padroni di casa con il pareggio offerto a 3,15. L’Over, in quota a 2,20, si è presentato in quattro dei cinque incroci più recenti in Serie A: partendo da una partita ricca di goal, un Ribaltone, dato a 8,50, o un goal da fuori area, a 3,00, potrebbero diventare elementi determinanti del match. Il consulto del VAR da parte del direttore di gara è invece ipotesi offerta a 3,25. Senza Immobile, Maurizio Sarri si affida al tridente leggero che gli ha già dato soddisfazioni in passato: Mattia Zaccagni, a segno a 3,50, Pedro e Felipe Anderson, entrambi in gol a 4,00, cercheranno di non far pesare l’assenza del capitano. È invece Marko Arnautovic il leader offensivo del Bologna come dimostrano gli 8 gol segnati in campionato: la nona marcatura in Serie A è offerta a 3,25. Una Roma incerottata ospita il Sassuolo mai vincente all’Olimpico: successo giallorosso a 1,67, blitz emiliano a 5,50. La Juventus riceve, domenica sera allo Stadium, una Sampdoria senza vittorie da nove giornate: vittoria juventina a bassa quota, 1,35, mentre il trionfo doriano pagherebbe 10 volte la posta. Nel Monday Night a San Siro si sfidano il Milan, tre punti a 1,27, e Salernitana, la cui vittoria al Meazza è data a 11.