Il clima è tesissimo, ma quote e scommettitori portano un po' di ottimismo in casa Napoli, al termine di una settimana difficile. Contro il Genoa, domani sera, gli azzurri cercano la spinta per ripartire dopo quattro partite senza vittorie e almeno sulla carta l'obiettivo è in discesa. Il successo al San Paolo vale 1,40 sul tabellone ed è stato scelto nel 70% delle scommesse; difficile il compito di Thiago Motta, che dopo due sconfitte consecutive sogna un colpo che manca dal 2012. La prima vittoria rossoblù in sette anni pagherebbe 7,50, ma è stata scelta solo nel 10% dei casi, mentre un altro pareggio dopo quello dello scorso aprile si gioca a 5,20 (20%). Più facile puntare a uno o più gol, traguardo che il Genoa ha raggiunto nelle ultime cinque partite: gli ospiti a segno sono dati a 1,54 e in quota va forte anche l'Over 2,5 (almeno tre reti al 90', contando quelle di entrambe le squadre), a 1,48. Non è escluso che il testa a testa sia più teso del solito, vista la tensione in casa Napoli e la fame di punti del Genoa: premesse che portano la quota su una possibile espulsione (a prescindere dalla squadra che la subirebbe) a 4,30, mentre per il calcio di rigore si scende a 2,40.