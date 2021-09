Dopo la sosta per le Nazionali la Serie A ritorna con due grandi appuntamenti. Napoli-Juventus e Milan-Lazio sono destinate a smuovere la classifica e in particolare allo Stadio Maradona ballano punti molto pesanti. Sabato 11 settembre - si legge in una nota - la Juventus di Allegri cerca la prima vittoria in campionato e in caso di sconfitta si ritroverebbe con 8 punti di ritardo rispetto ai campani e alle altre squadre a punteggio pieno. I pronostici non promettono nulla di buono per i bianconeri visto che sulla lavagna scommesse di Betaland il successo della squadra di Spalletti vale 2,43, mentre il colpo esterno della Juventus è a 2,92. Sabato ci sarà un bell'esame anche per l'Atalanta, che sfida in casa la Fiorentina: per i bergamaschi la vittoria è bancata a 1,58. Il secondo big match, Milan-Lazio è in programma per domenica pomeriggio e sarà nel segno dell'equilibrio, anche se a San Siro i rossoneri sono proposti vincenti a 2,19. Il pareggio è a 3,50, mentre la Lazio è chiamata a superare un esame molto duro a quota 3,20. Domenica sera la Roma cerca la quinta vittoria stagionale contro il Sassuolo e all'Olimpico i giallorossi si giocano vincenti a 1,60, mentre a Marassi contro la Sampdoria l'Inter vuole conferme per un segno "2" a quota 1,70.