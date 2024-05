Battere ile poi sperare. In primo luogo che il Torino non vinca contro l'Atalanta, in secondo luogo che la Fiorentina sollevi il trofeo della Conference League. E' questa l'unica via rimasta alper accedere all'Europa nella stagione 2024-25. I ragazzi di Francesco Calzona, verosimilmente all'ultima sulla panchina campana che ha tenuto per quattro mesi in coabitazione con quella della Slovacchia, affrontano quelli di Luca Gotti che sono già salvi.Victor, che potrebbe essere giunto all'ultima gara col Napoli, comincia dalla panchina dopo essere riuscito a rientrare nell'elenco dei convocati, spazio adall'inizio; per il Lecce, come ventilato da Gotti in conferenza stampa,titolare dietro a Krstovic.

Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Calzona.: Brancolini; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Oudin, Piccoli. All.: Baroni.