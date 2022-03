Luci al Maradona, c'è il big match dellasi affrontano, a partire dalle 20.45, in uno scontro diretto per la vetta della classifica: squadre appaiate a 57 punti, -1 dall'Inter capolista (che ha una partita in meno), vincere vorrebbe dire prendersi momentaneamente il primo posto solitario. La squadra di Spalletti arriva dalla vittoria con la Lazio e cerca il nono risultato utile consecutivo; quella di Pioli, invece, è reduce dai due pareggi consecutivi con Salernitana e Udinese e vuole ritrovare il successo.- Il bilancio recente sorride al Napoli, che ha perso solo una delle ultime 14 sfide di Serie A con il Milan: in questo parziale 5 pareggi e 8 vittorie, tra cui le ultime due in ordine di tempo (entrambe per 1-0). I rossoneri, però, hanno vinto nell'ultima trasferta a Napoli di campionato il 22 novembre 2020 (3-1): non ottengono due successi di fila in casa degli azzurri in campionato dal 1981. La squadra di Pioli arriva da due pareggi consecutivi: il Milan non ne colleziona tre di fila da settembre 2018, sotto la guida di Gattuso (Cagliari, Atalanta ed Empoli).Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud.